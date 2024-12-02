ВКС России поразили военные аэродромы на Украине

Минобороны: ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления БПЛА ВСУ

Российские военные поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотников на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Ударные беспилотные летательные аппараты, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объектам энергетики и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Минобороны.

Также под удар попали военная техника и живая сила противника в 127 районах.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Днем ранее подразделения группировок войск «Центр» и «Юг» освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике.