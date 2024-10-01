Населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР перешли под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село Вишневое освободили подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий. Крутой Яр перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».

В ДНР военные нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Селидово, Николаевка, Дзержинск, Лысовка, Дружба, Сухая Балка и Шевченко. В харьковской области ВС России отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Украинские боевики выступили за переговоры с Россией из-за страха «вечного» противостояния. Военные также заявили, что не могут представить возвращение к границам 1991 года.