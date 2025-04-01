Ветераны СВО провели для школьников в Щелкове урок по тактической медицине

Руководитель Щелковского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Евгений Бородуля и член Ассоциации Иван Попик побывали в школе № 13 имени Владимира Джанбекова. Они провели для десятиклассников занятие по тактической медицине.

Тактическая медицина — это совокупность медицинских и тактических мероприятий для оказания первой помощи в экстремальных условиях, например, в зоне боевых действий. Однако ее принципы применяют и в случае природных катастроф, терактов и масштабных аварий.

Кроме того, представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции и участники организации «Боевое братство» рассказали студентам Щелковского колледжа о жизни бойцов в условиях военных действий. Мероприятие прошло в рамках проекта «Диалог с героем».

Напомним, Евгений Бородуля ведет личный прием в будние дни по адресу: улица Советская, дом № 48, кабинет № 1.