Ветераны СВО приняли участие в автопробеге в Павловском Посаде

В автопробеге участвовали недавно демобилизованные участники специальной военной операции. Их присутствие на таких мероприятиях — не просто формальность, а символ преемственности поколений. Те, кто посвятил жизнь защите Родины, могут поддержать друг друга, обменяться опытом и обсудить насущные вопросы.

Для многих демобилизованных военнослужащих такие встречи становятся важной частью их жизни после службы. Привлечение ветеранов СВО к активной общественной деятельности и социально значимым мероприятиям помогает им легче адаптироваться к мирной жизни, внести свой вклад в развитие общества и сохранить чувство братства.

«Мы гордимся тем, что наши герои продолжают быть примером мужества, патриотизма и заботы о людях», — подчеркнул глава городского округа Денис Семенов.