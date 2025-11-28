Ветераны СВО побывали на предприятии деревообработки в Павловском Посаде

Экскурсию по предприятию «Ультрадекор» организовали для участников программы «открытых дверей» в Павловском Посаде. Ее провели в рамках поддержки бойцов СВО.

Участниками мероприятия стали представители организации «Боевое братство». Им показали производственные цеха, рассказали о технологических процессах и ключевых направлениях работы предприятия.

Все желающие могли задать интересующие их вопросы, на которые ответило руководство компании. Они касались вакансий, требований к кандидатам, условий труда и возможностей профессионального развития.

Такие мероприятия проводят в округе регулярно. Цель программы «открытых дверей» — помочь вернувшимся со службы жителям адаптироваться, оценить профессиональные перспективы и найти хорошее место работы.

По информации администрации Павлово-Посадского округа, содействие трудоустройству этой категории граждан — одно из приоритетных направлений социальной работы.