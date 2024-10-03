Ветеран СВО вернулся на гражданку и сменил пол. Обратно его не пустили

Уроженец Нижнего Тагила Максим Перов, участвовавший в спецоперации, сменил пол* во время отпуска, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» . После этого он хотел продолжить службу, однако его уволили.

Молодой человек заявил, что девушки его не привлекали, но все-таки женился. Отношения не задались, и в 2021 году он ушел в армию. Во время службы он развелся и подписал контракт с Минобороны, а после начала СВО служил на Краснолиманском и Изюмском направлениях, уточнили авторы статьи. Перов получил награды «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и медаль Жукова, а летом 2023 года выбил отпуск, вернулся на родину и стал Максин Перовой*.

Уже в новом статусе Перов отправился в отдел кадров воинской части, чтобы продолжить службу, однако его уволили и поставили категорию Д в военном билете. Теперь молодой человек работает в вейпшопе и не планирует операцию, но принимает гормоны, добавили журналисты.

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