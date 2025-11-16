Ветеран СВО провел урок мужества для учеников школы № 51 в Люберцах

Патриотическое мероприятие организовали в школе имени Г. И. Северина в поселке Мирный. С молодежью пообщался ветеран спецоперации, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Николай Чернобровкин.

Николай рассказал ребятам о своем жизненном пути. Также они поговорили об истинных ценностях — долге, чести, отваге и взаимовыручке.

Ребята также показали гостю, чему они научились на специальных занятиях: продемонстрировали отработанные тактические приемы, слаженное перемещение в группе и эффективное взаимодействие при прохождении условной опасной зоны. Кроме того, активисты «Юнармии» эвакуировали «пострадавшего» из-под условного огня и оказали ему первую медпомощь.

«Уроки мужества нужны не для того, чтобы сделать из детей солдат, а для того, чтобы вырастить сильных, собранных и ответственных людей. Здесь они учатся самому главному — не теряться в сложной ситуации и уметь помочь тому, кто рядом. Эти навыки важны и на поле боя, и в мирной жизни», — сказал Николай Чернобровкин.

Отметим, что встреча прошла в рамках работы военно-патриотического клуба «Штурм» и проекта «Наставник Z».