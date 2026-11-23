Максим Грабовский — выпускник Можайского техникума, в родные стены он вернулся уже в статусе настоящего героя, чтобы поделиться своим опытом и жизненными принципами.

Ветеран СВО рассказал студентам о патриотическом проекте «РОДник», который запущен на базе школы «Гармония». Учащиеся вписывают в Книгу Героев истории своих родственников, которые когда-либо принимали участие в боевых действиях.

«Этот проект призван вспомнить свои корни. Так исторически сложилось, что у нас практически в каждой семье есть тот, кто служил на благо Отечества и защищал его в любые времена», — отметил Максим Грабовский.

Студенты активно задавали гостю вопросы, интересовались подробностями службы и планами на будущее.