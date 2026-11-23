Ветеран СВО провел урок мужества для студентов техникума в Можайске
Ветеран специальной военной операции, дважды кавалер ордена Мужества Максим Грабовский встретился со студентами первых курсов Можайского техникума. Послушать гостя собралось около 100 ребят.
Максим Грабовский — выпускник Можайского техникума, в родные стены он вернулся уже в статусе настоящего героя, чтобы поделиться своим опытом и жизненными принципами.
Ветеран СВО рассказал студентам о патриотическом проекте «РОДник», который запущен на базе школы «Гармония». Учащиеся вписывают в Книгу Героев истории своих родственников, которые когда-либо принимали участие в боевых действиях.
«Этот проект призван вспомнить свои корни. Так исторически сложилось, что у нас практически в каждой семье есть тот, кто служил на благо Отечества и защищал его в любые времена», — отметил Максим Грабовский.
Студенты активно задавали гостю вопросы, интересовались подробностями службы и планами на будущее.