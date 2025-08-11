Ветеран СВО из Серпухова победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

Кубок Коломенского кремля по пауэрлифтингу собрал сильнейших спортсменов со всей России. В соревнованиях участвовали члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области и Москвы, в том числе глава серпуховского отделения организации Игорь Старовойт.

Участники состязались в силовом двоеборье, приседаниях, жиме лежа, бицепсовом двоеборье, становой тяге, военном, народном и русском жиме, подъеме на бицепс, армлифтинге и других дисциплинах.

Игорь Старовойт выступал в категории спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он поднял вес в 165 килограммов при собственном — 87,5. Серпуховчанин завоевал сразу две золотых медали и кубок — в весовой категории до 90 килограммов и в абсолютном зачете.

Кубок Коломенского кремля был отборочным для участия в Национальном чемпионате WRPF/WEPF 2026 года, в котором смогут принять участие победители и призеры абсолютного зачета.