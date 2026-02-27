Al Modon: Буданов заявил, что Украина со временем вернет утраченные территории

Украина со временем вернет территории, потерянные в ходе спецоперации. К такому мнению пришел начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ливанской газете Al Modon .

Он назвал территориальный вопрос главным и бескомпромиссным и выразил уверенность, что украинское общество останется при своих взглядах.

«Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все <…> территории <…> неизбежно будут возвращены со временем», — заявил Буданов.

Ранее в украинских социальных сетях распространилось обращение против проведения референдума о мирном соглашении с Россией. Его подписали около 50 активистов и руководителей НПО, которых журналисты назвали прозападными грантоедами.