В Забайкалье умер второй сын женщины, скончавшейся на могиле бойца СВО

В Забайкальском крае умер второй сын женщины, ранее скончавшейся на могиле его брата, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил региональный портал Chita.ru .

В городе Балей это были уже третьи похороны за месяц. Мать сильно переживала из-за гибели сына и часто ходила на кладбище. Спустя некоторое время после 40 дней после его гибели ее тело нашла бригада, копающая могилы.

Второй сын женщины был сильно подавлен кончиной матери и брата. После похорон он возвращался домой и в дороге его самочувствие резко ухудшилось. Решил заночевать у родственников.

По словам местных жителей, ему неоднократно вызывали скорую помощь, но медики отказали им в выезде, предложив дождаться фельдшера. У молодого мужчины открылась язва, он умер.

Авторы издания уточнили, что погибший был усыновленным. В семье остались двое сыновей-подростков и отец-инвалид.