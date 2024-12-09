«Парту героя» в честь бойца СВО Александра Семенова открыли в Воскресенске

Депутат окружного совета Андрей Баранов отметил, что в школе установлен не просто ученический стол с фотографией и информацией об Александре Семенове. «Это память, которая формирует уважительное отношение к истории Отечества, его героическому прошлому», — сказал депутат. Он выразил надежду, что для каждого школьника будет большой честью и мотивацией сидеть за такой партой.

Присутствовавшие на мероприятии гости и ученики возложили цветы к мемориальной доске, посвященной участнику СВО.

Александр Семенов родился в воскресенском селе Конобеево в 1995 году. Он закончил школу № 99, после чего продолжил учиться в ПТУ № 15 на сварщика. В марте 2023 года Семенов решил отправиться добровольцем в зону СВО. Он с честью выполнял боевые задачи и пользовался уважением товарищей. Александр героически погиб в октябре 2023 года у села Орлянка в Харьковской области. Награжден орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» второй степени.

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