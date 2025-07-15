В Воронеже растет число пострадавших от налета украинских БПЛА

Количество пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Воронеж увеличилось до семи, сообщил Telegram-канал Mash. Один человек сейчас находится в больнице.
По словам источника канала, обломки одного из дронов попали в дом на улице Плеханова. Там пострадали трое.
Также оказался поврежден детский садик по соседству и высотка бизнес-центра «Галерея Чижова». Сейчас последствия налета беспилотников ликвидируют.
Baza описывает ситуацию в городе так: «Горящие машины, поврежденные дома и выбитые окна». По информации этого канала, здания пострадали на нескольких улицах в центре города, в том числе на Плехановской улице и Политехническом переулке.
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