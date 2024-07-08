В Сумах раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
В украинском городе Сумы прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«В Сумах был слышен звук взрыва», — сказано в сообщении.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области объявлена с 23:23 воскресенья.
Ранее взрывы повредили объекты энергетической инфраструктуры в Сумской области. В ночь на субботу, 6 июля, в регионе раздалось не менее четырех серий взрывов. Некоторые населенные пункты области остались без света, а Горводоканал объявил об обесточивании всех своих объектов и приостановке подачи воды в Сумы.