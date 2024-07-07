В США раскрыли судьбу новых систем Patriot на Украине

ВС России не составит труда найти и уничтожить на Украине новые системы ПВО Patriot, отправленные Западом. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я думаю, если эти системы Patriot попадут на Украину, то русские успешно выследят их и уничтожат», — сказал он.

По словам Постола, за период спецоперации российские военные получили много информации и опыта борьбы с Patriot. Позиции этих комплексов выявляют с помощью беспилотников.

Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил передачу Германией новой системы противовоздушной обороны Patriot. Немецкий посол в Киеве Мартин Егер отмечал, что на Украину уже прибыл третий Patriot. Вместе с экипажем в ряды ВСУ вернулись подготовленные в ФРГ украинские военные.

В конце июня украинский лидер признал, что ЗРК Patriot не способны сбивать российские фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования.