Поставки оружия из США попадают в руки «авторитетов» на Украине. Все происходит строго по правилам теневого рынка, рассказал американский актер Брайан Каллен в интервью PBD Podcast .

Он призвал задуматься о том, что происходит с военной техникой, когда она прилетает в аэропорт. США отправляют огромное количество боеприпасов, оружие и рации.

«Но куда все это девается? Что происходит дальше? Вы знаете? Когда самолет с грузом приземляется, у трапа уже стоят грузовики, готовые увезти все на передовую. Только вот не туда на самом деле это попадает. Эти грузовики и грузы уже заранее распределены. Кем? Людьми, которые контролируют разные регионы Украины — местными „авторитетами“», — заявил Каллен.

Поставки передают прямо на склады, а фронту предоставляют возможность «купить» вооружение. В первую очередь помощь получают не те, кто в ней больше всего нуждается, а те, кто успел доказать свою лояльность президенту Владимиру Зеленскому, уверен актер.

«Знаете, кто мне это рассказал? Люди из ЦРУ. У них есть вся информация. Там выстроена целая система. Если бы вы увидели, сколько реально доходит до тех, кто воюет на передовой, вы бы удивились. Скорее всего, не больше 10%. Остальное — оседает на складах и ждет, пока его кому-нибудь перепродадут», — добавил он.

Ранее Зеленский объяснил активизацию ВСУ в приграничье. По его словам, так армия пытается помещать российской армии продвинуться вглубь страны.