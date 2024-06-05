В США исключили отправку военных или инструкторов на Украину

Белый дом: США не планируют отправку военных или инструкторов на Украину

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не планирует отправлять военнослужащих, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине», — сказал Салливан.

Это заявление прозвучало в ходе брифинга на борту «номер один», следовавшего во Францию.

По словам советника, поставленное Киеву вооружение меняет ситуацию, которая складывается негативно для ВСУ.

Задержка отправки американской помощи привела к тому, что Украина оказалась «в глубокой дыре», но украинцы уже начинают из нее выбираться. В США надеются, что в итоге ВСУ смогут перейти еще и в наступление.

До этого в Белом доме заявили о нежелании американского лидера Джо Байдена взять на себя ответственность за развязывание третьей мировой войны. При этом Соединенные Штаты разрешили ВСУ бить американским оружием по объектам на территории России.

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