В Сети появились кадры атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область

Telegram-канал Baza показал кадры атаки беспилотников на Липецкую область

Фото: pxhere.com

В Сети появилось видео из Липецкой области, которая в ночь на 9 августа подверглась атаке 19 беспилотников ВСУ. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи зафиксирована яркая вспышка, за которой раздается громкий звук взрыва. За кадром слышен голос девушки, призывающей близких к осторожности.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на 9 августа, регион оказался под массированной атакой дронов. По последним данным, в результате атаки пострадали девять человек, а также загорелся военный аэродром. Власти региона организовали заседание оперштаба, чтобы обсудить последствия ударов. В тот же день в регионе отменили все развлекательные мероприятия. Из-за атаки позже было решено эвакуировать некоторые населенные пункты

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