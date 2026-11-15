В Ростовской области задерживают поезда и отменяют электрички из-за налета БПЛА
СКЖД: движение по станции Таганрог приостановлено, поезда задерживаются
В Ростовской области после ночного налета беспилотников ВСУ приостановили движение по станции Таганрог. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Отменили семь электричек, следующих до Ростова-на-Дону и Успенской, либо в обратном направлении. «Ласточка» № 805 Таганрог — Новороссийск задерживается на три часа.
«График движения 14 поездов между Ростовом и Таганрогом сокращен до станции Морская. Они курсируют по маршрутам Ростов — Морская и Морская — Ростов», — отметили в СКЖД.
Следить за расписанием можно на официальных ресурсах РЖД.
Специалисты аварийно- восстановительной бригады ремонтируют поврежденную в результате падения обломков БПЛА электроподстанцию, чтобы восстановить напряжение контактной сети.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что из-за налета погиб человек и пострадали еще пятеро. Погибший был старшим электромехаником поврежденной подстанции.