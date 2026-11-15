В Ростовской области после ночного налета беспилотников ВСУ приостановили движение по станции Таганрог. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Отменили семь электричек, следующих до Ростова-на-Дону и Успенской, либо в обратном направлении. «Ласточка» № 805 Таганрог — Новороссийск задерживается на три часа.

«График движения 14 поездов между Ростовом и Таганрогом сокращен до станции Морская. Они курсируют по маршрутам Ростов — Морская и Морская — Ростов», — отметили в СКЖД.

Следить за расписанием можно на официальных ресурсах РЖД.

Специалисты аварийно- восстановительной бригады ремонтируют поврежденную в результате падения обломков БПЛА электроподстанцию, чтобы восстановить напряжение контактной сети.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что из-за налета погиб человек и пострадали еще пятеро. Погибший был старшим электромехаником поврежденной подстанции.