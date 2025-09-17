В России создали технологию борьбы с наледью на БПЛА

Российские беспилотники перестанут покрываться льдом благодаря разработанной в стране технологии. Об этом сообщили «Известия» .

Для борьбы с обледенением БПЛА разработчики предложили использовать нагревающуюся электропроводящую полимерную нить. Она используется не только в дронах и системах противообледенения для них, но и позволяет создать антистатические материалы для интерьеров современных российских пассажирских лайнеров.

Разработка повышает безопасность и комфорт самолетов, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Ампертекс» Павел Погребняков. По его словам, нить обеспечивает нагрев до 110 градусов Цельсия.

