В России создали платформу для эвакуации раненых «Веном-тотем»

В Новосибирске разработали беспилотную платформу для эвакуации раненых «Веном-тотем». Об этом в беседе с ТАСС рассказали представители Народного фронта.

«Она предназначена в основном для эвакуации с линии боевого соприкосновения, но также для подвоза боеприпасов, провизии и так далее», — пояснил собеседник агентства.

По словам разработчика, по заявленным значениям, платформа поднимает до 300 килограммов. Несмотря на это ограничение грузоподъемности, во время испытаний она смогла поднять полтонны груза. Скоро российским войскам передадут 50 моделей изобретения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что созданная в России новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» — это уникальное оружие, которое не имеет аналогов в мире. Такие снаряды способны атаковать со скоростью в 10 махов, или до трех километров в секунду.