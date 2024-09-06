В России призвали наказать угрожавших бойцам СВО «бородачей»

Он опубликовал видео, на котором группа лиц кавказской национальности начала конфликт с бойцами СВО из батальона «Эспаньола».

«Конфликт между „Эспаньолой“ и анонимными бородатыми вооруженными людьми должен быть решен по всей строгости закона. Назвавшийся старшим один из бородачей должен записать объяснения и извинения», — заявил автор публикации.

Ранее в Дагестане боец СВО умер в районном отделе внутренних дел (РОВД) Махачкалы. 360.ru публиковало кадры с места происшествия. Прибывшие на место медики не смогли помочь военнослужащему. Позже Следственный комитет России организовал проверку по факту произошедшего в отделе полиции.