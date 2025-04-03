В России могут появиться квоты в госучреждениях и компаниях для участников СВО

Миронов предложил выделить квоты в госучреждениях и компаниях для ветеранов СВО

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил установить квоты в госучреждениях и компаниях для участников специальной военной операции, а также наделить их приоритетным правом на жилье в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину заявил ТАСС .

«В сфере трудоустройства и социальной реинтеграции предлагается квотирование рабочих мест для ветеранов на государственной и муниципальной службе, в госкорпорациях и других компаниях и мониторинг трудоустройства. <…> Приоритетное предоставление жилья на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей после восстановления их инфраструктуры», — предложил Миронов.

Работодателям, которые трудоустроят ветеранов боевых действий, будут предоставлять налоговые льготы. Кроме того, участники СВО, которые решат переехать на Донбасс или в Новороссию, получат субсидии и льготные ипотечные программы.

Накануне глава Балашихи Сергей Юров рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей в округе. По его словам, ключевым проектом стала реализация программы по адаптации демобилизованных бойцов «Герои Подмосковья».