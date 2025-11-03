В Пензенской области сняли режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили ранее введенный режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«На территории Пензенской области отменен режим „Беспилотная опасность“», — написал он в 08:18 по московскому времени.

Ограничения ввели в регионе в воскресенье, 2 ноября, после 23:00. Работу мобильного интернета приостанавливали почти на девять часов.

Ранее стало известно, что больше 60 украинских дронов сбили за минувшую ночь в небе над российскими регионами. По 29 беспилотников уничтожили над Ростовской и Саратовской областями. Еще четыре — над Волгоградской областью.