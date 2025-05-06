В течение ночи в Пензенской области сбили 10 беспилотников, разрушений и жертв нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В небе над Пензенской областью сегодня сбили 10 БПЛА. Разрушений и жертв нет, на месте работают все службы экстренного реагирования», — написал он.

Также в ночь на 6 мая силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале отмечал, что первая атака БПЛА началась после полуночи. Спустя чуть более двух часов средства ПВО отразили все попытки атак.

Во всех московских аэропортах вводили ограничения на полеты. В 03:39 запрет отменили в авиагаванях Внуково и Шереметьево, а в 05:03 — в Жуковском и Домодедово.