В Новороссийске продолжились поквартирные обходы после атаки БПЛА

Поквартирный обход пострадавших от атаки домов продолжился в Новороссийске. Сотрудники администрации начали обследование утром, после снятия сигнала опасности, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

В Восточном районе Новороссийска в результате атаки дронов пострадали стекла в 22 квартирах, электричество и интернет оперативно восстановили.

«В Центральном районе в ЖК „Аврора“ по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры. 31 пострадала: выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры», — сообщил Кравченко.

Он добавил, что взрывом задело стены и имущество жильцов. Всего обследовали 63 квартиры, 42 из которых получили повреждения.

По словам мэра, основная задача обхода — составить все акты обследование, чтобы пострадавшие горожане смогли получить компенсации и средства для восстановления утраченного имущества. Организовывать пункты временного размещения нет необходимости, отметил Кравченко.

После ночной массированной атаки ВСУ в Новороссийске ввели режим ЧС. Число пострадавших возросло до пяти, среди них двое детей.