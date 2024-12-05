В Крыму назвали основу для мира на Украине

Если новый президент США Дональд Трамп хочет достичь мира на Украине, необходимо выполнить два важных условия. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация являются прочной основой, которая способна обеспечить безопасность как для Европы, так и для самого Киева», — подчеркнул он.

Любая заморозка лишь отсрочит окончание конфликта, добавил Смирнов.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но не поступится при этом базовыми национальными интересами. Он отметил, что ни от Трампа, ни от кого-либо из членов его команды пока не поступало никаких официальных предложений.