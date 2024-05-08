В Кремле дали определение петиции о вводе иностранных войск на Украину | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 12:13 В Кремле дали определение петиции о вводе иностранных войск на Украину Песков: петиция о вводе войск на сайте Зеленского — вызывающая провокация РИА «Новости»

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Появившаяся на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция касательно ввода иностранных войск в республику представляет собой провокацию. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией», — подчеркнул Песков.

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О появлении петиции на сайте Зеленского стало известно 7 мая. Ее авторы попросили политика в кратчайшие сроки сделать обращение к США, Северной Ирландии, Великобритании и каждой из стран — членов Евросоюза относительно введения ими войск на территорию Украины.

При этом в Италии сообщают о том, что на саммите НАТО в июле могут провозгласить отказ от ввода войск на украинскую территорию. Данные об этом опубликовала газета Corriere della Sera.