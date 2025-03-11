В Китае указали на повышение ставок на переговорах по Украине благодаря России

Недавние успехи российской армии на линии фронта повысили ставки на будущих переговорах с США по Украине. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на преподавателя Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.

«Пространство для маневра США в мирных переговорах между Россией и Украиной становится еще меньше, а перспективы туманнее», — заявил профессор.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф собирается прилететь в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется уступить территории при любом развитии событий и что Россия не вернется к границам начала 2014 года.