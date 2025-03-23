Нацбатальоны ВСУ в Украинске в Донецкой Народной Республике сбрасывали убитых в Карловское водохранилище. Об этом РИА «Новости» сообщил очевидец Леонид Солуянов.

«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека», — отметил он.

По его словам, тела жертв боевики скидывали в водохранилище, запитывающее город. Мужчина затруднился сказать, сколько именно трупов попали в водоем, но подчеркнул, что их было много.

«Сколько их на поверхности плавало, я не знаю, но много. А сколько еще под водой стояли с грузиками, будто живые», — подчеркнул Солуянов.

Он добавил, что трупы убитых таким образом прятали как минимум три нацбатальона ВСУ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления МО генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что украинское командование приказало бросить раненных солдат в Курской области. ВСУ отступили и не эвакуировали пострадавших.