В Калужской области загорелось промпредприятие из-за атаки БПЛА

В Калужской области на территории промышленного предприятия произошло возгорание из-за атаки украинского дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Людиновского муниципального округа Геннадий Ананьев.

«На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. На месте работают пожарные расчеты и специальные службы», — уточнил он.

Ананьев добавил, что находится на месте происшествия, чтобы в случае необходимости оказать содействие. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В конце 2025 года украинские беспилотники атаковали морской кадетский корпус, больницу и техникум в Туапсе. Здания получили повреждения. Также обломками сбитых дронов были перебиты сети теплоснабжения и газовая труба.