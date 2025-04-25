В Ивановской области упали обломки БПЛА

В Ивановской области упали обломки беспилотника, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнили власти региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

До этого правительство области предупреждало население, что в области привели в действие систему предупреждения атак. Людей призвали следить за оповещениями оперативного штаба. Силы противовоздушной обороны отражали атаку вражеских дронов, также работали спецслужбы.

Ранее украинские боевики атаковали дронами «Баба-Яга» храм Новый Иерусалим в Белгородской области.