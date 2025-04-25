В Иерусалиме назвали кощунством атаку ВСУ на белгородский храм

Архимандрит Вассиан: атака ВСУ на храм под Белгородом является кощунством

Атака ВСУ на храм Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, который невозможно оправдать. Об этом РИА «Новости» сказал начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).

Он уточнил, что храмовый комплекс и хранившаяся в нем икона «Иерусалимская» сгорели полностью.

«Подобным кощунственным деяниям нет и не может быть оправдания», — заявил архимандрит.

По словам Вассиана, написанную в Иерусалиме икону передали в дар в 2012 году как благословение от православных верующих на Святой Земле.

Украинские боевики атаковали храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского района. На здание сбросили взрывчатки с БПЛА «Баба-Яга». После этого храмовый комплекс загорелся. Обошлось без пострадавших. Местные жители пытались вытащить из горящего храма иконы.