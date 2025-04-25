В Иерусалиме назвали кощунством атаку ВСУ на белгородский храм

Атака ВСУ на храм Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, который невозможно оправдать. Об этом РИА «Новости» сказал начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).
Он уточнил, что храмовый комплекс и хранившаяся в нем икона «Иерусалимская» сгорели полностью.
«Подобным кощунственным деяниям нет и не может быть оправдания», — заявил архимандрит.
По словам Вассиана, написанную в Иерусалиме икону передали в дар в 2012 году как благословение от православных верующих на Святой Земле.
Украинские боевики атаковали храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского района. На здание сбросили взрывчатки с БПЛА «Баба-Яга». После этого храмовый комплекс загорелся. Обошлось без пострадавших. Местные жители пытались вытащить из горящего храма иконы.
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