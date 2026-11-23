РИА «Новости»: 25 дезертиров, возвращенных в ВСУ повторно бежали под Харьковом

Дезертиры из ВСУ, которых вернули на фронт в Харьковской области после общения с психологами, снова сбежали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Двадцать пять разысканных дезертиров, которых готовили в Ужгороде Закарпатской области, с которыми работали психологи из 86-го центра психологической поддержки ВСУ, едва прибыв в Вишневое, разбежались и прячутся в домах», — отметил собеседник агентства.

Он объяснил бегство военных пониманием, что их везут не «восстанавливать», а на убой.

Пополнение из бывших дезертиров пришло в 33-ю отдельную механизированную бригаду, входящую в десятый армейский корпус. Это подразделение имеет скандальную известность из-за многочисленных скандалов и коррупции.

Село оцепили, военная служба правопорядка и комендантские подразделения проводят подомовой обход.

Ранее под Киевом обнаружили тайную тюрьму, в которой пытали людей, в том числе дезертиров.