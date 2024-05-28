В Госдуме назвали позиции наемников на Украине

Иностранные наемники и инструкторы, которые сражаются на стороне ВСУ, перебазируются во вторую линию. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключили наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию», — отметил парламентарий.

По его словам, они осознают, что в скором времени их настигнет смерть.

Минобороны Украины начало заранее работать над договорами о приеме западных наемников. Как уточнили в ведомстве, такое решение приняли, чтобы в будущем не тратить много времени на «бюрократические моменты». В украинском Минобороны заверили, что разговоры с Францией и другими странами по этому вопросу продолжаются.

Как сообщал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, Россия предупреждала французскую сторону о последствиях в случае ввода войск на Украину.