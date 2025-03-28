В Энгельсе начали обследовать поврежденные при налете дронов автомобили

В Энгельсе начали обследовать поврежденные в результате атаки беспилотников машины. Об этом заявил глава Энгельсского района Максим Леонов в своем Telegram-канале .

По его словам, сегодня с 11:00 все пострадавшие от БПЛА садовые товарищества откроют для свободного проезда. Также начнут ремонтировать линии электроснабжения, из-за повреждения которых часть СНТ осталась без света.

«С сегодняшнего дня началась независимая оценка экспертами поврежденных автомобилей. В администрации района провели встречу с собственниками транспортных средств, где разъяснили порядок и сроки», — написал Леонов.

В выходные дни независимые эксперты будут оценивать повреждения домов и дач. В администрации района на завтра запланировали совещание с председателями СНТ. Там обсудят, как организовать работу. Нужно выстроить такой график, чтобы собственники во время обхода экспертами находились на участках.

Сегодня ночью жители Энгельса сообщили о звуке взрывов в городе. По предварительным данным, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ. Прогремели как минимум четыре взрыва. В небе показались яркие вспышки.

До этого украинские военные пытались атаковать нефтебазу в Энгельсе. По данным Минобороны, 20 марта над регионом уничтожили 54 беспилотника ВСУ.