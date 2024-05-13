В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА | 360°

Спецоперация

13 мая 2024, 00:26

В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях

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В Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили местные власти.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что дежурные силы ПВО привели в готовность.  Жителей региона попросили сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

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Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов действует территории Курской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он отметил, что средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки.

По данным Минобороны, за ночь на 12 мая российские ПВО пресекли восемь попыток ВСУ совершить обстрелы с применением беспилотников и ракет «Точка-У».

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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

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