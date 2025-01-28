В ДНР объяснили важность освобождения Великой Новоселки

Освобождение Великой Новоселки стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ. Киевский режим до сих пор утверждает, что населенный пункт остается за ним, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Для военно-политического руководства Украины потеря этого населенного пункта стала не только военным проигрышем, но еще и проигрышем в информационном поле», — отметил он.

По словам советника главы ДНР, украинские власти пытаются убедить «внутреннего потребителя», что Великая Новоселка еще числится за ними. Это указывает на то, что для ВСУ потеря этого населенного пункта является очень болезненной.

Кимаковский напомнил, что Великая Новоселка использовалась украинскими боевиками как логистический центр, через который осуществлялось снабжение группировки войск Селидова и Курахова.

Несколько подразделений группировки войск «Восток» освободили поселок городского типа Великая Новоселка 26 января. В этот же день ВС России взяли под контроль населенный пункт Зеленое.