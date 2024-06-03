Sun: ВС России способны уничтожить все танки Британии за две недели

Российские военные способны уничтожить британские танковые войска всего за 14 дней. Такое мнение выразил бывший офицер Королевского танкового полка Стюарт Кроуфорд в беседе с The Sun .

«Начни мы войну с Россией, „позорно“ немногочисленные танковые войска [Британии] были бы уничтожены всего за две недели», — сказал он.

По словам военного, к 2030 году на вооружение страны поступит 148 новых британских танков Challenger 3, а это число «до смешного мало». В связи с сокращением сил Великобританию перестали считать «военной державой первого уровня».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военные умоляют президента страны Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского дать приказ об отступлении. Бойцы боятся, что путь по дорогам заблокируют, также их беспокоит серьезный дефицит боеприпасов.