Российские бойцы вывозят трупы солдат ВСУ из села под Курском

Украинское командование бросило мертвецов из числа солдат ВСУ в селе Свердликово под Курском. Вывозить тела начали уже российские военные, рассказали РИА «Новости» бойцы группировки войск Север ВС РФ.

По словам собеседников агентства, военные России вынуждены были эвакуировать мертвых солдат ВСУ из освобожденного населенного пункта. Телами украинских военных также усеяны ближайшие лесополосы.

Подчас тела украинских военных российским бойцам приходилось сбрасывать в братские могилы. Как пояснили солдаты группировки Север, так происходит потому, что ВСУ пытаются атаковать военных ВС РФ в момент вывоза тел.

Российское оборонное ведомство доложило об освобождении Свердликово в Курской области 17 февраля. Позднее журналист 360.ru Екатерина Малашенко рассказала, что военные России собираются обойти неудобную позицию ВСУ под Сумами и окружить украинские силы.