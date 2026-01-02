Урок мужества провели для школьников из Химок

В химкинской школе № 29 состоялся открытый урок, посвященный штурму крепости Измаил в 1790 году русскими войсками под командованием Александра Суворова. Мероприятие собрало школьников, их родителей, педагогов и почетных гостей.

С приветственным словом выступила директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина. Она отметила важность изучения истории для формирования патриотизма.

«Очень важно знать родную историю, и такие уроки невероятно полезны. Они позволяют глубоко погрузиться в события, понять их причины и следствия, почувствовать гордость за мужество и доблесть наших предков. Это то, что формирует настоящий, осознанный патриотизм», — отметила Наталья Каныгина.

Участникам урока подробно рассказали о ходе легендарного сражения. Лекторы подчеркнули, что крепость Измаил считалась неприступной, а ее штурм под руководством Суворова стал образцом военного искусства. Было отмечено историческое значение победы, укрепившей позиции России на Черном море.

На мероприятии выступила муниципальный депутат Ирина Спирина, которая провела параллель между подвигом суворовских солдат и современными защитниками Отечества.

«Сегодня наши бойцы в ходе специальной военной операции являются продолжателями славных ратных традиций своих предков. Они, как и суворовские чудо-богатыри, с тем же мужеством и самоотверженностью защищают интересы нашей Родины. Мы гордимся ими и верим в их победу», — поделилась Ирина Спирина.

Урок прошел в рамках общегородской патриотической программы «Успех V единстве поколений». Как сообщила муниципальный депутат Инна Монастырская, программа включает различные просветительские и культурные мероприятия, направленные на сплочение общества и сохранение исторической памяти.