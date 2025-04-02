Урок мужества для сотрудников завода синтетических волокон прошел в Серпухове

Замруководителя Ассоциации ветеранов СВО Серпухова Александр Худобкин и действующий военнослужащий Алексей посетили предприятие ОАО «Химволокно». Они провели для работников завода урок мужества: рассказали о службе на фронте и напомнили правила безопасности при атаке беспилотников.

Коллектив завода под руководством Бориса Бескина регулярно участвует в сборах гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Среди сотрудников предприятия есть и ветераны СВО.

Гости встречи рассказали работникам завода о боевых буднях, собравшиеся обсудили цели, задачи и работу Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участники также затронули вопросы региональной кадровой программы «Герои Подмосковья». Присутствующим на мероприятии напомнили правила техники безопасности при атаке беспилотных летательных аппаратов.

«Большой интерес у присутствующих вызвал мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Подобные встречи на предприятиях планируем проводить ежемесячно», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.