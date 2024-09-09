Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области

Смирнов заявил о сбитой в приграничном районе Курской области авиабомбе ВСУ

Утром 9 сентября в приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.

Никаких других подробностей Смирнов пока не привел.

Накануне врио главы региона напомнил, что сейчас Курская область продолжает жить в режиме ЧС и КТО. Российские бойцы вытесняют противника из приграничья, а небо надежно охраняют войска ПВО.

«Устанавливаем защитные укрытия от воздушной опасности. Начали учебный год, приняли меры безопасности для школьников, студентов и педагогов. Открыли новый детский сад в Курске», — указал он.

Также Смирнов отметил продолжающиеся аграрные работы по сбору урожая и подготовке к зиме системы энерго- и теплоснабжения.