Управляемую авиабомбу ВСУ сбили утром 11 сентября в Курской области
Утром 11 сентября в приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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Управляемую авиабомбу ВСУ сбили утром 11 сентября в Курской области
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