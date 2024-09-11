Управляемую авиабомбу ВСУ сбили утром 11 сентября в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Утром 11 сентября в приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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