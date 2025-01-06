Украинские власти собираются устроить «кровавую провокацию» в отношении России. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Врагом рассматривается несколько дат», — добавил он.

Провокацию могут устроить в канун заседания контактной группы по поддержке Украины, запланированного на 7 января на военной базе «Рамштайн» в Германии, а также в в канун инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Цель провокации заключается в том, чтобы заполучить улучшение своих переговорных позиций и новую финансовую помощь, объяснил Рогов. По его словам, ВСУ могут начать наступление на одном из участков фронта.

Польский депутат Витольд Туманович ранее предложил установить законодательный запрет на въезд украинским солдатам в республику. Он считает, что военные ВСУ могут спровоцировать всплеск организованной преступности в Польше после окончания конфликта с Россией.