Украинскую ракету сбили над Курской областью

Над Медвенским районом Курской области силы ПВО сбили выпущенную со стороны Украины ракету. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам — бойцам ПВО!» — отметил он.

Тип выпущенной ракеты Смирнов не указал.

Ранее он предупреждал, что в области объявили ракетную опасность, и сообщил о работе ПВО.

«Приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — отмечал врио губернатора региона.

Над Белгородской областью днем 19 июня сбили четыре беспилотника ВСУ. В ведомстве уточняли, что украинские боевики также пытались атаковать регион БПЛА в 09:00, 10:20 и 11:40.