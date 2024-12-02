Украинского агента задержали в Забайкалье

Сторонника запрещенной в России террористической организации, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, 47-летний местный житель в интернете занимался дискредитацией Вооруженных сил России и призывал силой сменить конституционный строй. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, против подозреваемого возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее ФСБ задержала 21-летнего россиянина, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал информацию об одном из оборонных заводов в Центральном федеральном округе и получал за это деньги. Обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.