Украинского агента задержали в Забайкалье

Сторонника запрещенной в России террористической организации, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным следствия, 47-летний местный житель в интернете занимался дискредитацией Вооруженных сил России и призывал силой сменить конституционный строй. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, против подозреваемого возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее ФСБ задержала 21-летнего россиянина, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал информацию об одном из оборонных заводов в Центральном федеральном округе и получал за это деньги. Обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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