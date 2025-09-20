Украинские военные перебросили несколько американских установок реактивной системы залпового огня HIMARS на границу с Донецкой Народной Республикой. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства рассказал, что установки, предположительно, перебросили в район населенного пункта Межевая. ВСУ будут использовать их для ударов по республике со стороны Днепропетровской области.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Муравка в ДНР. Контроль над селом установила группировка войск «Центр». По данным Минобороны, войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации.

В оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области.

В сентябре командование ВСУ направило к Волчанску отряд спецназа погранслужбы, подготовкой которого занимались американские спецслужбы. Переброску совершили из-за ухудшения положения боевиков в регионе.