Украинский военный сдался в плен после разговора с братом из России
Москалькова рассказала о сдавшемся в плен к брату-россиянину солдате ВСУ
Украинский военнослужащий добровольно сдался в плен после разговора с братом — участником СВО, обменялся с мамой письмами и планирует остаться в России. Об этом истории ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России, омбудсмен Татьяна Москалькова.
По ее словам, обращение сделала женщина, один из сыновей которых оказался в составе ВСУ, а другой — в рядах ВС России. Их семья жила на Украине, но затем переехала в Россию, однако один сын остался для ухода за больной бабушкой.
«ТЦК запихали его на фронт, сдался в плен. Два брата встретились „на поле боя“, и один дал другому нравственный урок», — сообщила Москалькова.
Омбудсмен уточнила, что боевик после беседы понял, где справедливость и правда. Теперь он останется в России.
Ранее пленный солдат ВСУ поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение.