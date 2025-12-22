Украинский военный сдался в плен после разговора с братом из России

Украинский военнослужащий добровольно сдался в плен после разговора с братом — участником СВО, обменялся с мамой письмами и планирует остаться в России. Об этом истории ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России, омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, обращение сделала женщина, один из сыновей которых оказался в составе ВСУ, а другой — в рядах ВС России. Их семья жила на Украине, но затем переехала в Россию, однако один сын остался для ухода за больной бабушкой.

«ТЦК запихали его на фронт, сдался в плен. Два брата встретились „на поле боя“, и один дал другому нравственный урок», — сообщила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что боевик после беседы понял, где справедливость и правда. Теперь он останется в России.

Ранее пленный солдат ВСУ поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение.