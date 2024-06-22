Украинский разведывательный БПЛА сбили в Брянской области

Богомаз: дрон-разведчик ВСУ уничтожили над Брянской областью, пострадавших нет

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале.

«Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Стародубским муниципальным округом», — отметил он.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП работают экстренные службы.

По данным Минобороны России, дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью 22 июня около 17:15 по московскому времени.

Минувшей ночью силы ПВО сбили ночью 22 июня пять беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Два БПЛА ликвидировали над Брянской области, два дрона — над Смоленской областью и один дрон — над акваторией Азовского моря.

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